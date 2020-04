Wereldfaam door kletsbox

Het bedrijf Flexotels uit Best heeft een business in opvouwbare slaapcabines die ze verhuren op festivals. Nu het festivalseizoen voorlopig niet kan starten, heeft het bedrijf iets bedacht om de cabines nuttig in te zetten. Ze plaatsen de boxen bij verzorgingshuizen, zodat mensen hun geliefden weer even kunnen spreken en in de ogen kunnen kijken. Daarvoor was een kleine aanpassing nodig: in het..

Persbureau Reuters pikte het nieuws op en deelde beelden van de kletsboxen. Tyler Channell reageert op Twitter: ‘... bedoel je ... bedoel je te zeggen dat ze er stapels van hebben? En ze gebruiken ze om de meest kwetsbaren te helpen? Zonder winst te vragen??? Wat is dit? Ik begrijp het niet’, schrijft ze. ‘Yep, dit zijn wij. Solidariteit. Al onze ziekenhuizen werken samen, zon..

