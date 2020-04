In de film The Light between Oceans gaat de liefde van een moeder voor haar dochter boven alles. Zelfs als het eigenlijk niet haar eigen kind is. Maar hoelang is zo’n leugen houdbaar?

De film is gebaseerd op de gelijknamige debuutroman van M. L. Stedman uit 2012. Productiemaatschappij DreamWorks ging vlak na het verschijnen van de roman al achter de filmrechten aan. In 2016 ging de uiteindelijke filmbewerking in première op het filmfestival van Venetië.

The Light between Oceans draait om oorlogsveteraan Tom Sherbourne, een man van weinig woorden. In zijn ogen is te lezen dat hij liever zwijgt over de gruwelen die hij zag tijdens de Eerste Wereldoorlog.

