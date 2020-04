Homofobie in Amsterdam

Toen twee mannen afgelopen weekend in Amsterdam hand in hand liepen, werden de heren uitgescholden en aangevallen door een groep jongens. Scheldwoorden en doodsbedreigingen werden naar de mannen geslingerd, die tevens fysiek werden bedreigd. Later werden de heren ook in het gezicht gespuugd. Dat is normaal al erg, maar in tijden van corona helemaal gevaarlijk.

Fabio Viana, een van de twee slachtoffers, besloot het incident te filmen en plaatste de video vervolgens op sociale media. Op Facebook is zijn video al ruim 600.000 keer bekeken. De politie van Amsterdam reageerde via Twitter op de video: 'Online circuleren beelden van een mogelijk homogerelateerd incident in Amsterdam-Oost. Wij hebben deze heftige beelden ook gezien en nemen het voorval e..

