Die cruciale bol van gas

In het nieuwe seizoen van De kennis van nu duikt het wetenschapsprogramma weer in een keur van onderwerpen. Vanavond is dat de zon, die kolossale ster waarvan al het leven op aarde afhankelijk is, maar waar we eigenlijk nog betrekkelijk weinig van afweten.

De 98-jarige Kees de Jager zet de feiten nog maar eens op een rijtje. ‘Op 150 miljoen kilometer van mij vandaan staat een bol van gas. Een gasbol met een middellijn van 1.400.000 kilometer. Die heeft in het binnenste een temperatuur van 15 miljoen graden.’ Het is zijn antwoord op de vraag van presentator Lieven Scheire of deze beroemde zonnewetenschapper nog gewoon in de zon kan zit..

Het zijn precies die twee zaken die De kennis van nu typeren: harde wetenschappelijke feiten en verwondering gaan hand in hand. De Vlaamse presentator Scheire gaat met een welhaast kinderlijk, maar zeer prettig enthousiasme in gesprek met verschillende wetenschappers die de zon bestuderen. In de eerste plaats is dat de zeer oude De Jager, die zich al bijna tachtig jaar met het onderwer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .