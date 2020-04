Leven tussen hoop en vrees

Geen livemuziek en geen processie achter een groot, wit kruis, slingerend door een Nederlandse stad. Het coronavirus dwong paasspektakel The Passion tijdens de tiende editie tot de nodige aanpassingen. Maar het belangrijkste bleef staan: het lijdensverhaal van Jezus Christus dat op Witte Donderdag in talloze huiskamers te zien en te horen was. Johnny de Mol mocht het vertellen. Het passieverhaal werd afgewisseld met de mooiste scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Zo was uit de eerste editie, in Gouda, 'Zeg me dat het niet zo is' van Frank Boeijen te horen. Een fraaie uitvoering van zangeres Do, die destijds de rol van Maria vervulde.