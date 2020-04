Onbetaalbare vriendschap

De Franse film Intouchables (2011) kent inmiddels diverse remakes in andere landen en op het toneel. Vanavond is het origineel op tv, dat op een knappe manier ontroering en humor combineert.

Toen Intouchables in de bioscoop draaide, werd de film van regisseurs Olivier Nakache en Eric Toledano lovend genoemd in een hoofdredactioneel commentaar in deze krant. ‘In..

Philippe (François Cluzet) is een steenrijke Parijzenaar, die na een ongeluk met paragliden van kin tot teen verlamd is. De film begint met sollicitanten die op een baantje als privéverpleger afkomen: saaie pratende hoofden, met dierbare zinnetjes of vooral in zichzelf geïnteresseerd.

