Plaatselijke media willen dat lezers ook gaan betalen

Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen die in financiële nood zijn geraakt door de coronacrisis krijgen eenmalig steun van de overheid. Intussen zet de lokale mediabranche de eerste stappen om lezers over te halen te gaan betalen voor lokaal nieuws.

Amersfoort

Elf miljoen. Dat is het bedrag dat minister Arie Slob eenmalig beschikbaar stelt voor lokale media, zo bleek dinsdag. ‘Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media zijn hiervoor cruciaal’, liet Slob weten. Veel lokale media zijn afhankelijk van inkomsten van adverteerders. En die kelderden afgelopen weken fors. Al langere tijd zocht..

