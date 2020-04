Achteraf-campagne

Ruim een jaar nadat Donald Trump Hillary Clinton een nederlaag had bezorgd, interviewde Eva Jinek haar voor Brandpunt (KRO-NCRV). Jinek liet zich toen zo in de kaart kijken als Hillary-groupie dat Arjen Lubach er in zijn VPRO-programma Zondag met Lubach de draak mee stak. Nu zendt de VPRO zelf een programma uit over Clinton.