Viral: Quinn maakt het dragen van mondkapjes comfortabel

Als je in een beroep werkt waar je veel en vaak mondkapjes moet dragen, dan weet je dat de versies van de mondkapjes die je met de elastiekjes achter je oren moet bevestigen, best heel vervelend kunnen worden.

De Canadese Heather Roney schrijft op Facebook en Twitter over haar zoon Quinn die in actie is gekomen toen hem door ziekenhuizen werd gevraagd een oplossing voor dit probleem te bedenken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .