Wantrouwen jegens 5G

Ermelo - Op maandag 1 december is het hoogtereddingsteam van de brandweer Utrecht opgeroepen voor een inzet aan de Witteland in Ermelo. Aldaar is sprake van een reanimatie op hoogte, namelijk in een zendmast. Het hoogtereddingsteam moet het slachtoffer gecontroleerd naar beneden halen. Het slachtoffer is inmiddels overleden. Zijn zoon zit boven in de mast en wilde, in eerste instantie, de mast niet verlaten. Daarom is het AT ter plaatse geroepen. Volgens onbevestigde berichten zou de zoon de mast rustig verlaten hebben. Het is niet bekend of vader en zoon samen in de mast aan het werk waren of dat de zoon pas later erbij is gekomen. (beeld anp / Ginopress)