Je bent samen ziek

Samen gaat over Carmen en Kees. Het is een portret van een stel dat geconfronteerd wordt met de ziekte van Parkinson. Samen gaan Carmen en Kees op bezoek bij andere stellen die hetzelfde doormaken.

Medical experts studied the EEG condition of the patient (beeld Getty Images/iStockphoto)

Deze bijzondere en ontroerende gesprekken zorgen voor een documentaire vol pratende hoofden. Dat kan snel saai worden, maar de zwaarte van het onderwerp zorgt telkens voor voldoende diepgang. Er is weinig gekeuvel als je nadenkt over ziekte en verlies. Toch leidt het zware onderwerp ook niet tot een heel ­pessimistische documentaire. Als Kees een hersenscan krijgt, merkt Carmen op dat ze zi..

Het is deze dubbele laag die je steeds in de ­documentaire terugziet: deze stellen leven elke dag met de slopende, stiekeme ziekte. Een van hen beschrijft dit zo: ‘Er dooft iets in je lichaam. Het neemt de helderheid van het leven weg.’ Tegelijk leven ze ook bewuster en kiezen ze voor dingen die ze leuk vinden. Carmen wil zich nog geen weduwe voelen voordat Kees dood is. Een and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .