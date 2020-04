Zevenjarige zangeres Claire

Claire Crosby loopt in haar meest recente videoclip door een bos tijdens golden hour, de periode vlak voor zonsondergang waarin de zon alles een gouden gloed geeft. Ze zingt vol overgave 'I know my Redeemer Lives' – ik weet dat mijn Verlosser leeft. Een lied ter ere van Pasen. De videoclip is gemaakt door haar vader Dave, de styling geregeld door moeder Ashley. Maar het i..

Claire is de oudste van drie kinderen. Zo ver haar ouders zich kunnen herinneren, zong ze. Aanvankelijk vonden de ouders het heel schattig, zoals ze zich realiseerden dat veel ouders hun eigen kinderen buitengewoon leuk vinden. In een YouTube-video over 'hoe het allemaal begon' leggen Claires ouders uit hoe ze echter een bekend gezicht werd op de Amerikaanse televisie. Dat begon met een..

