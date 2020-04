Oproep om Nederlandse muziek op de radio te draaien

Hilversum

Volgens de auteursrechtenorganisatie is het een eenvoudige manier om Nederlandse artiesten bij te staan in de huidige coronacrisis. Artiesten zien door het wegvallen van optredens een groot deel van hun inkomsten in rook opgaan. Radiozenders kunnen daarvoor in de plaats iets betekenen door alleen of zoveel mogelijk Nederlandse muziek te draaien. Artiesten, tekstschrijvers en componisten kunnen zo een extraatje ontvangen in deze moeilijke tijd. Volgens Buma Cultuur-directeur Frank Helmink breekt nu de tijd aan voor zendermanagers en muzieksamenstellers om woorden in daden om te zetten. Eerder maakte Buma bekend dat het de muziekbranche tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Het keert onder meer vervroegd een aantal betalingen uit en heeft 2,75 miljoen euro in een noodfonds gestopt.

Koningsdag

Ondertussen grijpt een groot deel van de Nederlandse radiozenders Koningsdag aan om Nederlandse artiesten te promoten. Onder andere Qmusic, alle zenders van de NPO, 100% NL, Radio 10, Veronica, Sky Radio, KINK en SLAM! bieden artiesten en musici van eigen bodem zo het door Buma gevraagde steuntje in de rug. De zenders draaien op Koningsdag van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur

’s avonds uitsluitend muziek van Nederlandse bodem. <