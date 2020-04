Zijn liefde sprak uit daden

De Chinees-Nederlandse documentairemaker Yan Ting Yuen is in De keuze van mijn vader op zoek naar de reden waarom ze in Nederland is opgegroeid. Maar het doorgronden van haar gesloten vader blijkt een moeizame zaak.

Op zesjarige leeftijd verhuisde Yan Ting Yuen met haar familie vanuit Hongkong naar Nederland. Haar ouders openden een restaurant in Maastricht. Ze lieten daarvoor hun relatief rustige leven in Hongkong achter voor een stressvol bestaan in een land waar ze de taal niet spraken. Sterker nog, haar vader had ‘geen flauw idee waar Nederland lag’.

‘Hebben jullie ooit nagedacht wat emigratie voor mij betekende?’ vraagt Yan haar ouders aan het begin van de film. Een stilte volgt. ‘Nee, nooit’, zegt haar moeder dan. ‘We hebben je gewoon meegesleurd.’ Hoewel het met deze introductie lijkt of Yan een film wil maken over de invloed van de keuzes van haar ouders op haar leven, is dat slechts een zijlijn. Haar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .