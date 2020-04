Op een cardiologencongres werd in 2003 een onderzoek gepresenteerd dat ‘klip-en-klaar’ aantoonde dat het vrouwenhart anders is dan het mannenhart. Toch worden nu, zeventien jaar later, hartproblemen bij vrouwen nog altijd slechter herkend en minder goed behandeld dan bij mannen. Hoe komt dat? Hartpatiënte Hella de Jonge gaat in de documentaire De slag om het vrouwenhart op zoek naar het antwoord.

De Jonge kreeg in 2016 te horen dat ze een hartkwaal heeft. De lange medische zoektocht die daaraan vooraf ging, beschreef ze in het boek Hartschade dat in 2018 verscheen.

Het beeld dat een hartinfarct een mannenkwaal is, behoeft bijstelling. Dagelijks overlijden er 59 vrouwen aan hart- en vaatziekten – vijf meer dan mannen.

Cardiologe Harriette Verwey was in 2003 aanwezig bij de presentatie van het onderzoek naar de verschillen tussen het mannen- en het vrouwenhart. Wat ze daar hoorde, sloeg in als een bom. ‘De klachten zijn anders, de bloedvaten van vrouwen zijn anders.’ Ze realiseerde zich: als hoofd van de afdeling hartbewaking in het LUMC in Leiden had ze heel wat vrouwen naar huis gestuurd met een..

