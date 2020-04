Viral: Niet rouwig om het vertrek van Rumag-topman na kritiek van Lubach

Nu de topman van het online platform Rumag zijn functie neerlegt, na felle kritiek in het tv-programma Zondag met Lubach, stromen de berichten binnen op sociale media. Veel Twitteraars zijn niet rouwig om het vertrek van Thijs van der Heide. ‘Boontje komt om zijn loontje’, schrijft een man in een tweet. Volgens Manners Magazine schoot Van der Heide zichzelf in de voet.

Presentator Arjen Lubach sprak in zijn programma fel over Rumag, dat volgens hem geld verdient met het jatten van grappig bedoelde citaten, door die op eigen socialemediakanalen te plaatsen en op T-shirts te drukken. Rumag plaatst tussen elk woord een punt en zet dat in als handelsmerk. In de tv-uitzending nam Lubach de omstreden ‘coronakledinglijn’ v..

