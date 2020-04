Burgeroorlog in Texas?

Eelco Alexander Bosch ridder van Rosenthal is een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Van 2007 tot 2012 was de amerikanist correspondent voor de NOS in Washington en sinds 2016 werkt hij bij Nieuwsuur. Na Droomland Amerika reist hij in zijn nieuwe documentaireserie De Slag om Texas opnieuw naar de VS, maar nu met speciale aandacht voor de zuidelijkste staat.