De stille ramp die zich bij ons voltrekt

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Voor de documentaire Levenslucht volgde filmmaker Jessica Villerius artsen en specialisten die werkzaam zijn op verschillende intensivecareafdelingen. Zo spreekt zij Oscar Groot, internist-intensivist bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Normaal gesproken liggen patiënten twee tot drie dagen op de intensive care, legt hij uit. Maar coronapatiënten verblijven vaak we..

Of dat er genoeg zullen zijn, kan Groot nu nog niet zeggen. 'Het is spannend en het is afwachten wat de mensen buiten doen.' Sommige mensen zullen zich nog niet realiseren hoe penibel de situatie is, denkt hij. 'Ik vind dat mensen moeten weten dat de situatie echt heel ernstig is. Het is een crisis die we doormaken die erg abstract is voor mensen. Het is lekker weer buiten, de bloem..

