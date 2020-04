Nederlands Dagblad steunt platform ‘Niet alleen’

Sinds enkele weken beheerst het coronavirus ons land. Het openbare leven is grotendeels stil komen te liggen en de zorg, die toch al te kampen had met structurele personeelstekorten, staat voor één van de grootste uitdagingen in de naoorlogse geschiedenis. De coronacrisis zorgt echter ook voor mooie ontwikkelingen en nieuwe verbindingen. Daarom heeft het Nederlands Dagblad twee weken geleden het platform Voor Elkaar gelanceerd, waar positief nieuws en initiatieven van lezers samengebracht worden.

Sinds vandaag komt daar een nieuw initiatief bij: de samenwerking met het al eerder gelanceerde platform #Nietalleen. ‘Corona zet Nederland stil', zegt initiatiefnemer Tiemen Westerduin. 'Juist mensen die al op zichzelf aangewezen zijn raken in een isolement. Dat raakt me. Ongelofelijk dat met #Nietalleen in een korte tijd een landelijk dekkend netwerk is neergezet waarmee we mensen een steuntje in de rug kunnen geven. Honderden mensen hebben al een beroep gedaan en zijn daadwerkelijk geholpen.’

Samen met #Nietalleen roept het Nederlands Dagblad op om initiatieven te delen en aan te melden via de website nietalleen.nl. Heeft u zelf hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Ook deze hulpvragen kunt u via deze website aanmelden.

Verder willen we u vragen om uw tips, creatieve ideeën en mooie initiatieven uit uw omgeving te blijven insturen naar voorelkaar@nd.nl. Het Nederlands Dagblad publiceert deze inbreng op de pagina Voor Elkaar, om elkaar in deze tijd te bemoedigen en te inspireren. <

Heb je behoefte aan een gesprek of heb je hulp nodig? @TijsvandenBrink verwijst je graag door naar https://t.co/J9VKSWIja5. Je bent #nietalleen! pic.twitter.com/niyVr6WhBb — #nietalleen (@nietalleen_nl) March 25, 2020