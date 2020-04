Leven na de vlammenzee

In de documentaireserie Na de klap gaat journalist Tom Kleijn naar plaatsen die ineens wereldnieuws werden, doordat zich daar een ramp voltrok waarbij de mensen in één klap alles verloren. Hoe hebben de mensen die het is overkomen hun leven weer opgepakt? Hoe gaat het nu de hulpacties voorbij zijn en de media-aandacht is uitgedoofd?