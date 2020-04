Viral: ‘Ruim je slaapkamer op!’

Via mail, op Instagram en andere sociale media wordt een bericht rondgestuurd van het Ministerie van Schone Zaken. In de nogal officieel uitziende mededeling, keurig onder een logo van de rijksoverheid, volgt een mededeling voor kinderen en hun ouders of verzorgers. 'Het is van groot belang dat kinderen werken in een schone en opgeruimde omgeving', zo is te lezen. 'Doordat er nu veel kinderen t..

Nu heeft Hester de datum snel in de gaten, bij anderen duurt dat wat langer. @BadaBingoz schrijft: 'M’n zusje belde me helemaal over de zeik dat het Ministerie van Schone Zaken een kamerinspectie wou doen, iedereen moest een foto van zijn/haar kamer sturen. Ik zeg tegen m’n zusje is een 1 aprilgrap ... nou is ze daarover weer boos.'

Ondertussen gaan ook andere grappen viraal in aller..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .