Hilversum

Er komt een aangepaste editie van The Passion op tv. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zenden live een vertelling uit, die wordt afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Het bekende verlichte Passion-kruis vormt het decor van de uitzending. De jubileumeditie is te zien op 9 april, Witte Donderdag, om 20.30 uur op NPO 1. 'In tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen', is wat de makers van het paasspektakel willen. Verteller Johnny de Mol neemt de kijkers mee in het 'paasverhaal anno nu'. Verslaggever Anne-Mar Zwart doet bij het kruis verslag van de virtuele processie. Thuis kan iedereen zich aansluiten. <