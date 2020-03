Thuiszitters herontdekken de Graham Norton Show

Een rode bank waarop Britse en internationale beroemdheden plaatsnemen. Op de achtergrond een oranje decor met paarse lampen. En op links presentator Graham Norton, zittend op een draaistoel met een ontspannenheid alsof het zijn woonkamer is. Gesprekken startend, opvoerend, of lachend gadeslaand, terwijl hij husselt met de kaarten in zijn hand. Dat is in grote lijnen al sinds 2007 de opzet van ..

De Facebookpagina heeft 3,7 miljoen volgers. Op YouTube heeft de show 3,11 miljoen abonnees, op Instagram (@thegrahamnortonshowofficial) 423.000 volgers en op Twitter (theGNshow) 456.000 volgers. Nu een groot deel van de wereldbevolking thuiszit, worden niet alleen de nieuwste, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .