Viral: Twitteraars noemen Hema een ‘landverrader’

Hema heeft de speldloze hoofddoek geintroduceerd, te verkrijgen in de eigen filialen in twee soorten en verschillende kleuren. (beeld anp / Evert-Jan Daniels)

De lijst met redenen die Twitteraars noemen om Hema te boycotten wordt steeds langer. Denk aan de reclamefolder waarin een zwart gezin poseerde of aan de ‘moorkoppen’ die werden omgedoopt tot ‘chocoladebollen’. Dit keer is het de verkoop van hoofddoeken, waarover op Twitter de woede is losgebarsten.

Aanleiding hiervoor is een tweet van een man die met een foto van ‘speldloze hoofddoeken’ een discussie aanwakkerde. ‘En zo gaat de islamisering door, winkelketen Hema spant zich al helemaal voor de kar van deze totalitaire "religie". Echt, rot op met dat kopvod! Als moslima's dat zo nodig willen dragen doen ze dat maar in land van herkomst, dit moeten we in NL nóóit accepteren’, schrijft hij.

