Cyberfraude uit de slums

De trage, lange shots, het ongefilterde wachten en aanschouwen maken de film Sakawa tot een ietwat ongemakkelijke zit die bovendien onder de huid kruipt. De film kent geen voice-over. Niemand die je even bij de hand neemt om je in te leiden. Je wordt als het ware midden in de levens van enkele Ghanese jongeren geplaatst en moet er wijs uit worden.

Maar voor u toch enige bewegwijzering, opdat u niet te snel zult afhaken. Want deze film schetst in veel opzichten weliswaar een realiteit die ver afstaat van onze levens, het is er wel een om kennis mee te maken, omdat het grimmige karakter ervan de levens van anderen van onze mensenfamilie misvormt.

