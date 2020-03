Het heerlijkste eitje ooit

In de nieuwe zesdelige serie In de voetsporen van de bevrijding spreekt presentator Philip Freriks met ooggetuigen van de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Zo bezoekt hij voormalig gevangenen van Kamp Vught, maar ook de zoon van een NSB'er. En daaruit blijkt: aan welke 'kant' ze ook stonden, ze hebben allen hun eigen verdriet.

'Ik was eigenlijk nog een kind, tot ik in de oorlog de verantwoording moest gaan nemen', zegt de 97-jarige Selma van de Perre tegen Freriks. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze betrokken bij verzetswerk. Lange tijd ging het goed, maar op een gegeven moment werd Van de Perre toch gearresteerd. Ze werd als politiek gevangene overgebracht naar Kamp Vught, waar SS-kampcommandant Hans H&uu..

De nu 85-jarige Tanneke Contant zag dat vanuit haar barak gebeuren, vertelt ze Freriks. Met haar moeder en haar broertjes zat ze in het kamp, omdat haar vader werk voor de nazi's had geweigerd. Toen Kamp Vught tijdens Dolle Dinsdag in allerijl ontruimd werd en Selma van de Perre op transport werd gesteld naar Ravensbrück, werd Contant naar de nonnen gebracht.

