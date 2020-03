Wekenlang niet op bezoek bij je vrouw

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Geen drankje meer doen in een café, geen bruiloft vieren en je collega's alleen nog maar op een scherm zien. Het zijn slechts enkele voorbeelden van beperkingen door het coronavirus waar Nederlanders mee te maken hebben.

In de meeste situaties valt er nog wel een mouw aan te passen, maar sommige beperkingen leveren ronduit schrijnende situaties op. Zo vertelde oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie Kars Veling zondagavond in Nieuwsuur dat hij zijn dementerende vrouw Gerda niet meer mag opzoeken in het verzorgingshuis. Een paar dagen geleden zag hij haar voor het laatst, zegt hij. 'Het was een ra..

