Viral: Nepnieuws over dieren geeft mensen in quarantaine troost

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: onwaarheden over dieren gaan de wereld over.

Nu toeristen en schepen wegblijven uit Venetië wegens de uitbraak van het coronavirus, wordt de natuur in de Italiaanse stad niet langer overschaduwd door milieuvervuiling, meldden media de afgelopen week. Terwijl het water in de kanalen helderblauw kleurt, nemen dolfijnen en zwanen opnieuw hun plek in in de kanalen van de stad. Althans, dat schrijven socialemediagebruikers over de hele wereld...

Volgens sociaal psycholoog Erin Vogel is het heel verleidelijk voor mensen om in ‘tijden waarin we ons allemaal heel eenzaam voelen’, een goed gevoel vast te houden, ‘vooral als we iets posten wat mensen veel hoop geeft’, zegt ze tegen National Geographic. Het idee dat dieren en natuur tijdens deze crisis echt tot bloei kunnen komen, zou ons het gevoel geven van betekenis en een doel geven. ..

