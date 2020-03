Orang-oetans opvoeden

De orang-oetan komt alleen voor op twee eilanden in Zuidoost-Azië: Sumatra en Borneo. De afgelopen jaren nam hun aantal snel af, als gevolg van ontbossing. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt het ongerepte gebied bedreigd. Meer dan de helft van de bossen is vernietigd door mijnbouw, houtkap en landbouw. Doordat het leefgebied steeds meer verdwijnt, is de populatie op Borneo in e..

Zoals International Animal Rescue, waar een team van vijftig verzorgers en zes dierenartsen meer dan honderd orang-oetans verzorgt. Het centrum is opgezet door Karmelle Llano Sanchez. De situatie van de dieren greep haar aan. In 2008 werd ze bij een orang-oetan gevraagd die medische zorg nodig had: Jojo, die illegaal als huisdier gehouden was. Hij was aan zijn enkels vastgeketend. Ze voelde wan..

