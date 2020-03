Pinguïns op excursie

Nu door maatregelen rond het coronavirus veel toeristische hotspots tijdelijk geen publiek meer trekken, is er een kans om deze locaties op een heel andere manier te gebruiken. Het Shedd Aquarium in Chicago heeft bijvoorbeeld besloten dat de pinguïns de boel eens van een andere kant mogen bekijken. De vogels mogen vrij door het aquarium lopen en nemen rustig een kijkje bij alle dieren die ..

Shedd Aquarium deelt video's van deze tours op Twitter, waar de beelden vaak worden gedeeld. In de eerste video is te zien hoe pinguïn Wellington naar de vissen gaat. 'Wellington leek het meest geïnteresseerd in de vissen in de Amazon Rising', wordt er bij de video geschreven. Volgens Shedd Aquarium waren de vissen ook geïnteresseerd in het vreemde gedrag van de pingu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .