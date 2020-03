Telefoontje van Beatrix

In de nieuwe, vierdelige serie De zware jas van Beatrix vertellen betrokkenen hoe Beatrix invulling gaf aan haar koningschap. Het is dit jaar veertig jaar geleden dat zij koningin werd en dat is een mooie gelegenheid om een serie te wijden aan het leven van de prinses. Maar dat is niet makkelijk: Beatrix wil zelf niet meewerken en ‘vrienden die over haar spreken in het openbaar kunnen een telefoontje verwachten’.