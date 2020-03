Bijzonder schildersleven

Jeroen Krabbé gaat vanavond op reis in het voetspoor van Marc Chagall, de beroemde schilder van het Jiddische dorpsleven in Oost-Europa. Het belooft opnieuw een oogstrelende, boeiende serie te worden.

Zijn hele, lange leven was hij op de vlucht, Marc Chagall. Hij leefde bijna honderd jaar, van 1887 tot 1985. Niet alleen vogels, maar ook mensen vliegen op zijn schilderijen door de lucht. Het is de sprookjesachtige verbeeldingswereld van een kind. Hij had ‘een engel in z’n kop’, zei Picasso over zijn schildersbroeder. ‘Misschien was dat wel zijn beschermengel’, de..

De Nederlandse acteur, schilder en presentator is de aangewezen persoon om vol verwondering rond te stappen in die jeugdwereld van Chagall. Hij deed dat al eerder, overborrelend van feitenkennis en gedrevenheid, met onder meer Vincent van Gogh en Picasso. Via het graf van Chagall in Saint-Paul-de-Vence in Zuid-Frankrijk, reizen we met Krabbé mee naar Wit-Rusland. Daar is het Joodse leven..

