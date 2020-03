Leven van liefde

In Floortje naar het einde van de wereld hebben we de afgelopen jaren al de meest bijzondere plekken op aarde kunnen zien en kennis kunnen maken met heel bijzondere mensen. In de serie Floortje terug naar het einde van de wereld zoekt Floortje Dessing een aantal van hen weer op om te kijken hoe hun leven er nu voor staat. Dat levert weer prachtige beelden en interessante levensvisies op.

De ene week zie je hoe Floortje de schrijnende situatie in het door oorlog en honger geteisterde Jemen van dichtbij meemaakt bij een bezoek aan het Rode Kruis daar. En deze week is de setting weer compleet anders: de uitgestrekte natuur van Nieuw-Zeeland. Adembenemende beelden van de ongerepte wildernis, maar ook, zoals we van Floortje gewend zijn, bijzondere mensen.

In 2015 bezocht ze daar de Nederlandse Mirjam en haar Nieuw-Zeelandse man Peter, die zo’n dertig jaar ouder is. Ze woonden in een tent in de wildernis en leefden van de natuur. Ze waren bezig met een grote wandeltocht door Nieuw-Zeeland. ‘We vluchten niet weg van de samenleving, maar geven er de voorkeur aan om ergens anders te wonen’, zei Peter toen.

Na vier jaar spreekt F..

