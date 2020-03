Grunberg en zijn moeder

Arnon Grunberg (nu 49, in de vijf jaar oude documentaire 44) houdt weer van zijn moeder, blijkt in Moeder & Grunberg van filmmakers Pascalle Bonnier en Silvia Bromet. Arnon, een van Nederlands grootste auteurs, schreef eerder in zijn debuutroman Blauwe Maandagen (1994) dat zijn moeder geen zoon meer heeft.