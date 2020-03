Adolf, Isis of Corona: wat doe je met een besmette naam?

Grappige plaatjes van Corona-bier verspreiden zich sneller dan het coronavirus zelf, las ik in het tijdschrift Wired. Massaal worden de Corona-bier-‘memes’ online gedeeld. Of je het nu ongepast vindt of niet: iedereen kijkt meewarig naar de bierfabrikant, die een goede naam lijkt te kunnen vergeten. Is uit de wind blijven de enige optie voor het frisse biertje? Of kan het stabiele merk Corona juist helpen in het bestrijden van de pandemie?

Mensen met de naam Adolf, Isis of Alexa hebben ook met dit bijltje gehakt. Ik herinner me een aflevering van een RTL-talkshow waarin de moeder van een meisje dat Isis heet, in tranen uitbarstte. Ze beschreef hoe ze haar kind kwijt was tijdens een dagje pretpark. De vrouw werd bijna ingerekend toen ze herhaaldelijk de naam van haar dochter schreeuwde terwijl ze door het park rende om het meis..

Van reserveringen maken in een restaurant tot een profiel bezitten op Facebook - draag je de naam Isis, dan is het bijna onmogelijk. Velen veranderden hun naam of die van hun kind in Isabelle, Isa of Inez.

