Viral: De magische meubels van gepensioneerd meubelmaker Henk Verhoeff

De Nederlandse meubelmaker Henk Verhoeff verhuisde in 1981 van Den Haag naar Auckland, Nieuw-Zeeland, samen met zijn vrouw Marja. Ze voedden daar hun twee kinderen op, een zoon en dochter. Aan een lokale nieuwssite vertelde Marja in 2009 dat de vrijheid voor de kinderen bepalend was geweest: ‘Toen we vertrokken woonden er 14 miljoen mensen in een land acht keer kleiner dan Nieuw-Zeeland, dus hi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .