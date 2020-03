Turkse propaganda?

Een groep mannen in ondergoed bij een kampvuur. De beelden, gemaakt en op Instagram gedeeld door de Palestijnse fotograaf Belal Khaled, gaan de wereld over. Volgens Khaled gaat het om vluchtelingen uit Turkije, die door de Grieken zijn uitgekleed en teruggestuurd. Veel socialemediagebruikers trekken zijn verhaal in twijfel. Zij zeggen er zeker van te zijn: hier is sprake v..

‘De foto’s zijn in scène gezet en niemand is gedwongen om zich uit te kleden’, schrijft een twitteraar. ‘Die brandwonden lijken wel minstens een jaar oud’, schrijft iemand bij een foto van een man die zijn ontblote rug met littekens laat zien. ‘En waarom lachen ze dan op de foto?’ wil een ander weten. ‘Belal Khaled is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .