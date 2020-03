De week van zanger Jeangu Macrooy

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

(beeld nd)

Zanger Jeangu Macrooy tijdens zijn live optreden in De Wereld Draait Door. (beeld nd)

Allerlei landen maken het nummer bekend waarmee ze in mei gaan optreden op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Zo ook Nederland. Dat zou afgelopen week in De Wereld Draait Door (DWDD) gebeuren, maar het lied van zanger Jeangu Macrooy (26) lekte vroegtijdig uit. Toch wist de talkshow onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk er twee avonden achter elkaar een feestje van te m..

Het lied vertolkt een periode dat Macrooy niet lekker in zijn vel zat en moeite met het leven had. 'Ik kwam erachter dat er geen op maat gemaakte handleidingen voor het leven zijn.' Hij heeft de 'highs' en 'lows' van zijn leven gedeeld met anderen en krabbelde op die manier weer op. Er zit dus echt een ziel in zijn inzending voor het Songfestival en hij wil zich hiermee ..

