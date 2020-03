Held of schlemiel?

Boeiend om te volgen hoe de komst van een kind het leven van Ronnie Flex compleet op zijn kop zet. Maar wat nu de boodschap is van de documentaire over deze rapper?

Regisseur Sacha Vermeulen volgde met de camera het leven van Ronell Langston Plasschaert, beter bekend onder zijn artiestennaam Ronnie Flex. Dat leverde in 2017 de documentaire Ronnie Flex: Alleen met iedereen op. Nu is er een vervolg onder de titel De vlucht van Ronnie waarvoor het leven van de rapper opnieuw een jaar lang werd vastgelegd. Dit keer komt..

Het is intrigerend om een kijkje te krijgen in het leven van iemand wiens levensstijl afwijkt van die van de gemiddelde Nederlander. In zijn vrijstaande woning zie je hem, nogal in zichzelf gekeerd, teksten van nieuwe nummers inzingen en muziekfragmenten opnemen op zijn computer. Hij gaat van optreden naar optreden, vaak 's nachts, en staat daardoor laat op. Flex leid..

