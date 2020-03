De man weet het niet meer

De man staat onder druk. De vrouw is niet langer van hem afhankelijk en snelt hem aan alle kanten voorbij. Mannen die de wanhoop nabij zijn, zoeken hun heil bij coaches op het internet in de hoop hun mannelijkheid te hervinden. De makers van Tegenlicht doken in deze zogeheten manosphere.

In 2012 publiceerde journalist Hanna Rosin het boek The End of Man. Haar boodschap: het brein heeft in de economie de plaats die kracht altijd innam overgenomen. En ja, dat is een ontwikkeling die in het voordeel is van de vrouw. Want meisjes doen het op school vrijwel altijd beter. Mannen zijn hun dominante positie kwijtgeraakt. Een positieve ontwikkeling, vindt Rosin.

Nu zal socioloog Warren Farrell dat laatste niet ontkennen. Sterker: in de jaren zeventig was hij als mensenrechtenactivist bijzonder actief in de vrouwenbeweging. Maar gaandeweg kreeg hij steeds meer oog voor de schaduwzijden van deze ontwikkeling. Doordat vrouwen niet langer van een man afhankelijk zijn, kiezen ze volgens Farrell sneller voor een scheiding waarbij ze zelf de kinderen opvoeden..

