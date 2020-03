Weldoeners in spotlights

In de eerste aflevering van het nieuwe programma maakt Frans Bauer een nachtdienst mee in een zorginstelling en krijgt hij een kijkje in de keuken van de verkeerspolitie. De meeloopdag geeft hem niet alleen een indruk van wat hun werk inhoudt. Hij wil ze daarvoor ook in het zonnetje zetten; iets waar ze zelf nooit om zullen vragen, omdat ze hun inzet voor de ander vaak zo vanzelfsprekend vinden.

Allereerst dus de nachtdienst. Bauer draait mee met de nachtploeg van Middin, een zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in Kijkduin. Hij is er in het bijzonder voor John (65) die al veertig jaar in de zorg werkt en na z’n pensioen nachtdiensten is blijven draaien. Zijn collega’s noemen hem ‘een rots in de branding’ en daar willen ze..

