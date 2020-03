Russische leugens

Vladimir Putin is ooit illegaal gedoopt in de kerk. Zijn moeder was godvruchtig. Onder de communisten mocht je helemaal niet naar de kerk, maar dat wil dus niet zeggen dat dat ook niet gebeurde.

Toch lijkt Putin niet de leider die met het evangelie in de hand probeert te ontdekken hoe je goede keuzes maakt. De Russische vrouw van journalist en Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker heeft geleefd onder het Sovjet-regime. Ze is het niet eens met president Reagan die stelde dat de Sovjet-Unie het rijk van het kwaad is. De Sovjet-Unie was het rijk van de leugen. Er lijkt wat dat betreft..

