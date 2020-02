'Hoofdpijn is 's nachts een hersentumor'

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Neuropsycholoog Erik Scherder kennen we van zijn rustige, gedegen analyses van het brein. Maar, zo gaf hij maandag toe in De Wereld Draait Door, ook hij heeft last van een groot aantal angsten en fobieën. Zo durft hij niet met de auto op de snelweg te rijden, omdat hij het gevoel heeft dat hij dan geen controle meer heeft. Onmiddellijk haakt presentator Matt..

'Als ik overdag hoofdpijn heb, is het gewoon hoofdpijn', zegt Scherder.

's Nachts denkt hij meteen dat hij een hersentumor heeft. Ook is Scherder bang voor recensies, nadat hij één keer een recensie las van journalist Hans Beerekamp in NRC over zijn collegereeks in samenwerking met De Wereld Draait Door. 'De transpiratie..

