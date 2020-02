Gewoon gek, mag het?

Gewoon gek, de Tegenlicht-uitzending over vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg, is hoopvol, ontroerend en verontrustend. Hoe cliché behoeften als ‘gezien worden’ (als mens, niet als diagnose) en ‘er mogen zijn’ ook klinken, vanzelf spreken ze niet in een maatschappij die het moeilijk vindt afwijkend gedrag te accepteren.

Ze kijken rechtstreeks in de camera, bewegingsloos, terwijl je hun stem hoort: ‘mijn diagnoses zijn anorexia, persoonlijkheidsstoornis, dystymestoornis, PTSS en identiteitsstoornis; ik voel me mens, ik voel me Donja’, zegt een van hen. Zo komen ze in beeld: als mens, met een psychische aandoening. In die volgorde. Later staan ook twee hulpverleners zo voor de ..

De sterke VPRO-documentairereeks Tegenlicht brengt ideeën en trends uit binnen- en buitenland voor het voetlicht, waarin de werkelijkheid wordt verbonden met academische gedachten over hoe het anders of beter kan. De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg..

