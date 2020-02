Ode aan Sonja zonder slijmerij

‘De Koningin van de Talkshow’, Sonja Barend, wordt vandaag tachtig jaar. BNNVARA viert haar verjaardag met de documentaire De nacht van Sonja, gemaakt door documentairemaker Hetty Nietsch. Adriaan van Dis gaf Sonja Barend de titel ‘De Koningin van de Talkshow’ toen ze in 1999 zijn gast in Zomergasten was. Op schrikkeldag viert de presentatrice/journalist haar tachtigste verjaardag. De langste tijd van haar loopbaan, die duurde van 1966 tot 2006, was Barend te zien bij de VARA. BNNVARA eert haar met de documentaire De Nacht van Sonja, gemaakt door Hetty Nietsch (62). ‘Ik bewonder Sonja zeer.’ Ze hoopt dat haar documentaire een ‘een ode zonder slijmerij’ geworden is voor een vrouw die een nieuwe manier van televisie maken, introduceerde en voor veel presentatoren en met name vrouwelijke een voorbeeld werd.