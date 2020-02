Zonder Peru geen patat

Voormalig zwemkampioen en Tweede Kamerlid Erica Terpstra (76) is opnieuw voor Omroep MAX op reis geweest. In deel één van de nieuwe reeks Erica op reis reist ze vol nieuwsgierigheid af naar Peru.

Wie aan Peru denkt, ziet vrolijke kleuren, lama’s, rooms-katholieke kerken, cavia’s en aardappelen voor zich. Het komt allemaal aan bod in Erica op reis.

Het leukste aan het programma is het enthousiasme van Terpstra. Ze is op pad als toerist, niet als historica of socioloog. Ze bekijkt wat de gewone man of vrouw ook graag wil zien. En ze stelt - op zeer ontspannen wijze - de vragen die zij ook hebben. Ze is niet zozeer de presentator, maar meer de reisleider. Terpstra heeft een heerlijke vertelstem.

