K-popband BTS maakt een comeback met een video die in het eerste uur bijna tien miljoen keer wordt bekeken

De Zuid-Koreaanse K-popband BTS is een van de grootste boybands van het moment. Misschien kunnen we dat ‘boy’ ook wel weglaten – ze behoren tot de grootste bands ter werel

In augustus vorig jaar kondigde de band een pauze aan. Ze wilden uit de spotlights stappen om tijdelijk een normaler leven te kunnen leiden. Of ze daar goed de tijd voor hebben gekregen, is maar de vraag. Vorige week verscheen hun nieuwe album Map of the Soul: 7. Maar vandaag zijn de jongens officieel terug van weggeweest. Om middernacht, Koreaanse tijd, kwam de eerste videoclip sin..

