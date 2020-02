Grootse herdenking en viering in één voor Kobe en Gianna Bryant

Twintig jaar lang speelde Kobe Bryant basketbal op het hoogste niveau in Amerika, altijd voor hetzelfde team: de Los Angeles Lakers. Vorige maand kwam hij om bij een helikopterongeluk samen met acht anderen, onder wie zijn dochter Gianna. Vader Kobe speelde zelf geen professioneel basketbal meer, maar was een geliefd oud-speler. Gianna werd door haar vader en anderen in de sport gezien als e..

Deze week, een maand na het ongeluk, zijn Kobe en Gianna Bryant herdacht met een grote herdenkingsbijeenkomst. Het werd een celebration of life genoemd, een ‘viering van het leven’. Zo stond het ook op de schermen aan de buitenkant van het Staples Center, het thuisfront van de Lakers. In het stadion waren 20.000 mensen aanwezig voor de ceremonie. Onder hen waren bekende (oud-)basket..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .