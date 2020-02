Game-uitgever Electronic Arts heeft een beroemde FIFA-speler verbannen van alle games en diensten van het bedrijf. De gamer heet Kurt Fenech en staat ook wel bekend als Kurt0411. Hij is beroemd geworden om de video's die hij maakt over de voetbalgame en door het meedoen aan wedstrijden. Kurt had al maandenlang ruzie met het bedrijf.

Electronic Arts publiceerde een bericht op Twitter met een uitleg over de gebeurtenis. Daarin schrijft de uitgever dat Kurt in november 2019 al was uitgesloten van officiële wedstrijden rond de game, toen hij medewerkers en andere spelers bedreigd zou hebben. Vervolgens plaatste Kurt nare berichten over medewerkers van Electronic Arts op sociale media en motiveerde hij anderen om hetzelfde..

