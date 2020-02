Wij-zij in klimaatland

Naar aanleiding van een onderzoeksproject van Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek publiceerde de Volkskrant afgelopen zaterdag een uitgebreid artikel over de donaties van Nederlandse multinationals aan klimaatscepticus Frits Böttcher. Het datajournalistieke programma Pointer borduurt hierop voort met een uitzending over de klimaatsceptische organisatie Clintel.

Stichting Clintel bericht over

klimaatverandering en klimaatbeleid en wordt regelmatig aangehaald in debatten over klimaatverandering. Onder andere Thierry Baudet van Forum voor Democratie citeert Clintel graag, vooral als het gaat over hoe urgent het klimaatdebat nu eigenlijk is. Voor Clintel is de nood minder hoog dan veel klimaatactivisten beweren. De stichting best..

Eind 2019 werd Pointer duidelijk dat er een internationale campagne gevoerd werd tegen nieuwe wetgeving die ingevoerd zou worden op de VN-klimaattop. Die campagne bleek geleid te worden vanuit Nederland door de 80-jarige Gijs Berkhout van Stichting Clintel. De ..

